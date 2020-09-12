Haber Giriş: Kaynak: AA
Yozgat'ta şiddetli rüzgar binaların çatısını uçurdu
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar 2 apartmanın çatısını uçurdu. Çatıların uçma anı kameraya yansıdı.
Yerköy ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle Hüyük Mahallesi Bekir Bozdağ Bulvarı'ndaki Osmanlı ve Şen Bulut apartmanının çatısı uçtu.
Çatıdan kopan kalas ve kiremitler etrafa saçılırken trafikte aksamalar yaşandı.
Yerköy Belediyesi ekiplerince etrafa saçılan parçalar kaldırılırken yol da trafiğe açıldı.
Etiketler: yozgat çatı uçmasıSon Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 22:30
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