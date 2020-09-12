Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yasa dışı bahis oynatan mekanlara yönelik, 105 personelle 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada, 14 hard disk, dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 6 oyun makinesi, 3 kupan yazıcısı, 8 kupon ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Gaziantep Yasa dışı bahis bahis operasyonuSon Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 21:29
Son Haberler
- 21:39
- 20:53
- 20:25
- 21:01
- 19:58
Sıradaki Haber
Adana'da orman yangınlarına karşı camilerde yağmur duası edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz