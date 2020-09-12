Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evden 7 bin lira, 410 dolar, 40 gram altın ve bir çeyrek altının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliler S.O, N.U, M.G, C.T, Y.U, Z.O. ve S.V'yi yakaladı.

Çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan C.T, Y.U, Z.O. ve S.V. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.