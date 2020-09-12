Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran kum fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçarken, ağaçların da devrildiği görüldü.

Ilıca Mahallesi'nde konaklayan mevsimlik tarım işçilerinin yaşamlarını sürdürmek için kurdukları çadırlar kullanılamaz hale geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ilıca Mahallesi Muhtarı Erhan Ergen, "Fırtına nedeniyle elektriklerin dağıtıcı olan ana kablosu koptu. Dağıtıcı kurumu aradım durumu bildirdim. Onlar da acil arıza kaydı oluşturdular. Hatta enerji vermeyin diye özellikle uyarıda bulundum. Çünkü ana kablo yerdeydi eğer enerji verilirse elektrik akımına kapılan olabilir diye uyarıda bulundum. Bazı ahırlar ve çatılar tamamen uçmuş durumdadır" dedi.

"28 tane çadır uçmuş"

Ergen, fırtınanın etkisini azaltmasıyla mahallelerinin dışında çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine köylülerle birlikte yardıma gittiklerini belirtti.

Çadırların kullanılamaz hale geldiğini aktaran Ergen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevsimlik işçilerin, yaşamını sürdürdüğü 28 tane çadır uçmuştu. İşçilerin, yiyecekleri kalmamıştı, yatakları, yorganları, kıyafetleri ıslanmış ve çamur olmuştu. İlk etapta 3 tane yaralımız vardı. İşçilerin bir çocuğunu fırtına 300 metre kadar sürüklemiş. İşçiler fırtına geçtikten sonra çocuğu bulmuşlar. Hava kararmadan ilgili kurumlardan çadır falan gelirse mevsimlik tarım işçilerini bir an önce çadırlarına koymaya çalışacağız."