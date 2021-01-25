Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğretim görevlisi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Anamur ilçesinde, kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğretim görevlisi İbrahim Kaan Tekin yaşamını yitirdi.
Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanı İbrahim Kaan Tekin, ailesini ziyaret için gittiği ilçede, iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştı.
Bu sırada bıçakla yaralanan Tekin, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
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