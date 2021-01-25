Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kentteki çeşitli adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda S.A, E.C, A.U, N.E, Y.T, S.P, R.K, M.K.S, H.K, M.İ, K.K, E.Ç, T.D, H.K. ve R.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, E.C, A.U, N.E, Y.T, S.P, R.K, M.K.S, H.K. ve M.İ. tutuklandı.

Diğer 5 şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.