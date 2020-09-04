Kastamonu'daki yangın çarşamba günü öğleden sonra Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü yakınlarında çıktı

Ancak alevler, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar yayıldı.

Kastamonu'da çarşamba günü çıkan orman yangını devam ediyor. Detayları @trthaber muhabiri Volkan Yeşilyurt aktardı. pic.twitter.com/9KXGYO0G5g — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2020

Tedbir amaçlı boşaltılan Tekeoğlu Mahallesinde 4 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler seferber oldu

Yangına gece boyunca köylülerin de desteğiyle karadan müdahale edildi. Ancak arazi koşullarının zorluğu ve rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınamadı.

Günün ağarmasıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Yangın söndürme çalışmalarında 100 arazöz, onlarca tanker, 9 helikopter ve 2 uçak katılıyor.

[Fotoğraf: AA]

İlk belirlemelere göre yangında şu ana kadar yaklaşık 70 hektarlık alan zarar gördü.