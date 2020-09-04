Kastamonu'da çıkan orman yangını iki gündür sürüyor
Kastamonu'da çarşamba günü öğleden sonra çıkan orman yangını hala devam ediyor. Ekipler, yerleşim yerlerini de tehdit eden yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu'daki yangın çarşamba günü öğleden sonra Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü yakınlarında çıktı
Ancak alevler, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar yayıldı.
Kastamonu'da çarşamba günü çıkan orman yangını devam ediyor. Detayları @trthaber muhabiri Volkan Yeşilyurt aktardı. pic.twitter.com/9KXGYO0G5g— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2020
Tedbir amaçlı boşaltılan Tekeoğlu Mahallesinde 4 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Ekipler seferber oldu
Yangına gece boyunca köylülerin de desteğiyle karadan müdahale edildi. Ancak arazi koşullarının zorluğu ve rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınamadı.
Günün ağarmasıyla havadan müdahale yeniden başladı.
Yangın söndürme çalışmalarında 100 arazöz, onlarca tanker, 9 helikopter ve 2 uçak katılıyor.
İlk belirlemelere göre yangında şu ana kadar yaklaşık 70 hektarlık alan zarar gördü.
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