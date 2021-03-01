İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda, ilçenin Yukarı Araç Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi'ndeki 4 katlı, 8 daireli bir apartmanın, 7 gün süreyle karantinaya alındığı açıklandı.

Sitede gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alındığı belirtilen kararda, karantina süresince sitede ikamet eden vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek birimlerince karşılanacağı duyuruldu.

Karara göre, karantina süresince sitede ikamet eden kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar ile özel sektör çalışanları idari izinli sayılacak.