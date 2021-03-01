Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir apartman karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kastamonu'nun Araç ilçesindeki bir apartmanda, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda, ilçenin Yukarı Araç Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi'ndeki 4 katlı, 8 daireli bir apartmanın, 7 gün süreyle karantinaya alındığı açıklandı.
Sitede gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alındığı belirtilen kararda, karantina süresince sitede ikamet eden vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek birimlerince karşılanacağı duyuruldu.
Karara göre, karantina süresince sitede ikamet eden kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar ile özel sektör çalışanları idari izinli sayılacak.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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