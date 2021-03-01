Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde bir köy karantinaya alındı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kumrular köyü için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 9 günlük karantina kararı alındı.
Kararın, gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu ifade edilen açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı duyuruldu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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