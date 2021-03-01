Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kumrular köyü için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 9 günlük karantina kararı alındı.

Kararın, gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu ifade edilen açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı duyuruldu.