Kameraların bakımı tek tek yapıldı, gözetleme kulelerinde ilave personel görevlendirildi.

Geçen yıl peş peşe orman yangınlarının yaşandığı Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte bu yıl Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bütün hazırlıkları tamamladı. Yeni sezon için bütün kulelerde gerekli bakım ve onarım işlemleri tamamlandı.

Giriş çıkışlar denetleniyor

Gözetleme kulelerindeki personel gün içinde sürekli ormanı gözetliyor.

Kundaklama girişimlerine karşı orman bölgesindeki giriş çıkış alanları da denetliyor.

Ormanlar sürekli gözetleniyor

Kulelerdeki kameralar ise 7 gün 24 saat ormandaki tüm hareketliliği kaydediyor.

Her biri 20 kilometre mesafede bir alanı tarayan kameraların görüntüleri, Yangın Harekat Merkezi'nde toplanıyor.

Adana genelinde 25 yangın gözetleme istasyonunda toplam 50 kamera bulunuyor.

Kentte geçen yaz Kozan, Pozantı, Feke ve İmamoğlu ilçelerinde çıkan yangınlarda yüzlerce dekar ormanlık arazi kül olmuştu.