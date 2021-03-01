Demre'de hurdacılık yapan Turgay Gezerler'in eşi Gülderen Gezerler, yemek yapmak için boş araziye ateş yaktı.

Ateşten sıçrayan kıvılcım, ahşap barakaya ve hayvanların yaşadığı ağıla sıçradı.

Baraka ve ağılın yandığını gören Gülderen Gezerler, kayınvalidesi ve evde bulunan 3 çocuğunu dışarı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Müdahale sonucu söndürülen yangında 10 koyun, 15 keçi ve bir köpek telef oldu.