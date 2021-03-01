Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalya'da ağıl yangını: Onlarca hayvan telef oldu
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Demre ilçesinde yemek yapmak için boş alana yakılan ateş, barakaya ve hayvanların bulunduğu ağıla sıçradı. Yangında 10 koyun, 15 keçi ve bir köpek telef oldu.
Demre'de hurdacılık yapan Turgay Gezerler'in eşi Gülderen Gezerler, yemek yapmak için boş araziye ateş yaktı.
Ateşten sıçrayan kıvılcım, ahşap barakaya ve hayvanların yaşadığı ağıla sıçradı.
Baraka ve ağılın yandığını gören Gülderen Gezerler, kayınvalidesi ve evde bulunan 3 çocuğunu dışarı çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Müdahale sonucu söndürülen yangında 10 koyun, 15 keçi ve bir köpek telef oldu.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 17:53
- 17:49
- 17:47
- 17:32
- 17:37
Sıradaki Haber
Van'da gizlice yapılan taziyeler vakaları arttırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz