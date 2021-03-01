İzmir'de yaşayan 4 yaşındaki Aren'e daha 8 aylıkken fındık alerjisi teşhisi konuldu.

Geçen aralık ayında kreşe gitmeye başlayan çocuğun bu alerjisi, okul yönetimine de bildirildi. Ancak iddiaya göre, bu bilgilendirmeye rağmen küçük çocuğa kreşte fındıklı kurabiye yedirildi.

Alerjisi olan çocuğa fındık verdiler

Çocuğun vücudunda şişkinlikler oluşması üzerine ise ailesi çağrıldı.

Aren'in annesi Seren Akıska, okula gittiğinde çocuğunun yüzünde şişlikler olduğunu ve nefesinin hırıltılı olduğunu söyledi.

Çocuğunu nefes darlığı şikayetiyle doktora götüren anne, oğlunun çok korktuğunu ve zor günler geçirdiklerini söyledi.

Aren, bir hafta süren tedaviyle sağlığına kavuşabildi.

Aile şikayetçi oldu

Baba Tayfun Ekinci ise savcılığa başvurduklarını aktardı.

Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturma açtı.