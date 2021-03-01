Fındık alerjisi olan çocuğa kreşte fındıklı kurabiye verdiler
İzmir'de fındık alerjisi bulunan bir çocuğa kreşte fındıklı kurabiye yedirildi. Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan çocuk, tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Okulun alerji konusunda uyarıldığını iddia eden aile, şikayetçi oldu.
İzmir'de yaşayan 4 yaşındaki Aren'e daha 8 aylıkken fındık alerjisi teşhisi konuldu.
Geçen aralık ayında kreşe gitmeye başlayan çocuğun bu alerjisi, okul yönetimine de bildirildi. Ancak iddiaya göre, bu bilgilendirmeye rağmen küçük çocuğa kreşte fındıklı kurabiye yedirildi.
Alerjisi olan çocuğa fındık verdiler
Çocuğun vücudunda şişkinlikler oluşması üzerine ise ailesi çağrıldı.
Aren'in annesi Seren Akıska, okula gittiğinde çocuğunun yüzünde şişlikler olduğunu ve nefesinin hırıltılı olduğunu söyledi.
Çocuğunu nefes darlığı şikayetiyle doktora götüren anne, oğlunun çok korktuğunu ve zor günler geçirdiklerini söyledi.
Aren, bir hafta süren tedaviyle sağlığına kavuşabildi.
Aile şikayetçi oldu
Baba Tayfun Ekinci ise savcılığa başvurduklarını aktardı.
Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturma açtı.
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