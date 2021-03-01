Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nca yürütülen çalışma sonucu, Musul'da DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen Sabah Ali Hüseyin Oruç'un Ankara'ya geldiği tespit edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, Oruç'un da aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Oruç'un sözde "ganimet" olarak Irak'tan getirdiği 7 yaşında Ezidi kız çocuğu ise kurtarılarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmişti.

3 şüpheliden biri tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden Irak uyruklu Sabah Ali Hüseyin Oruç, tutuklanarak cezaevine götürüldü. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

7 yaşındaki çocuk savaş ganimetiymiş

Sabah Ali Hüseyin Oruç'un ifadesinde, Ezidi çocuğun, ağabeyi tarafından savaş ganimeti olarak 500 dolar karşılığında alındığını, ağabeyinin hava saldırısında ölmesiyle çocuğun kendisinde kaldığını söylediği öğrenildi.