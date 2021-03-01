Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafriyat toprağından mermer lahit çıktı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de yürütülen hafriyat kaldırma çalışmaları sırasında mermer lahit bulundu.
Seyitgazi ilçesinde belediye ekipleri hafriyat kaldırma çalışmaları sırasında tarihi eser olduğu tahmin edilen 1,66 metre uzunluğunda, 33 santimetre eninde mermer lahit buldu.
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alınan lahit, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Etiketler: Kültürel Miras
Son Haberler
- 19:20
- 19:16
- 19:13
- 19:04
- 18:42
Sıradaki Haber
2 bölge için çığ uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz