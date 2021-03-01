Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilgölcük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Yatmış mevkisindeki bir tarlada kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 4 zanlıyı kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Yaklaşık 8 metre derinliğindeki kazı alanında yapılan aramada, jeneratör, kazma, 2 kürek, elektrik kablosu, merdiven ve kova ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.