Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu yerlerde mevcut kar örtüsünün üzerine yeni kar yağışları beklendiğinden, eğimli ve kalın kar örtüsü olan bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.