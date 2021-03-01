Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 bölge için çığ uyarısı
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu yerlerde mevcut kar örtüsünün üzerine yeni kar yağışları beklendiğinden, eğimli ve kalın kar örtüsü olan bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Kar Yağışı Doğu Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi
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