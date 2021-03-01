TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğünde, seyir halinde olan iki tır çarpıştı.

Can kaybının ya da yaralanan olmadığı kaza sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapalı kalan yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler tarafından trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan tırların vinç yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından, trafik tekrar normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

[Fotoğraf: İHA]