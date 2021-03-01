Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de PKK operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Denizli'de terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma başlatıldı.
Hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
K.Y., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: PKK/KCK Terörle Mücadele
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