Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Engellileri taşıyan servis aracı alev aldı, sürücü içerdekileri kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezine ait engellileri taşıyan servis aracı alev aldı. 4 engelli, araçtan sürücü tarafından çıkarıldı.
Yangın, öğle saatlerinde Silvan ilçesinde, özel bir rehabilitasyon merkezine ait Galip Kaya'nın kullandığı servis aracında çıktı.
Aracın alev aldığını fark eden sürücü Kaya, araçta bulunan 4 engelliyi çıkararak, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbarla bölgeye gelen itfaiye, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yapılan soğutma çalışmalarının ardından servis aracı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Engelliler Servis Aracı Yangın
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