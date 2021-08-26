İstanbul Beyoğlu'nda karton yüklü bir kamyonet, seyir halindeyken alev aldı.

Sürücü önce aracı durdurdu, sonra da çevredekiler zarar görmesin diye canı pahasına aracı oradan uzaklaştırmaya çalıştı.

Çevredekiler ona yol göstermek istese de ortaya çıkan tek şey kargaşaydı. Kamyonet, bir kahvehanenin önündeydi. Kahvehanedekilerin bir kısmı cama çıkıp yangını izlerken, diğerleri oyun oynadıkları masadan bile kalkmadı. Hatta dönüp yangına bile bakmadılar.

Bir kişinin aklına hortumla alevleri söndürmek gelse de başarılı olamadı.

Yangın, itfaiyenin olay yerine gelmesiyle söndürülebildi.