Kartal'da otobüs kazası: 3'ü ağır 5 yaralı
Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'un Kartal ilçesinde, 2 katlı halk otobüsü durağa daldı. Kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kartal ilçesinde, Sahilyolu Kadıköy istikametinde 2 katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı.
Kazada Kartal İDO otobüs durağında bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü.
Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.
Etiketler: son dakika otobüs kazası KartalSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 07:34
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