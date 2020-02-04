İstanbul Kartal ilçesinde, Sahilyolu Kadıköy istikametinde 2 katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı.

Kazada Kartal İDO otobüs durağında bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.