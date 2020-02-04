Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
[Harita: TRT Haber]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 80,32 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 168,48 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 05.10'da meydana gelen deprem, 11,91 kilometre derinlikte kaydedildi.
Etiketler: Akdeniz Muğla Marmaris Dodecanese AFADSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 05:21
Yükleniyor lütfen bekleyiniz