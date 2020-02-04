Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 80,32 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 168,48 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 05.10'da meydana gelen deprem, 11,91 kilometre derinlikte kaydedildi.