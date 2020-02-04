Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Toprakada ve Karaada açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Durudurulan botlarda, 43 Suriye, 34 Filistin, 6 Kuveyt, 3 Somali ve 1 Suudi Arabistan uyruklu 87 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Korveti tarafından tespit edilerek durdurulan lastik botta, 24 Afganistan ve 5 Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.