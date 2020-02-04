Çeşme açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
AFAD'dan alınan bilgiye göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.42'de İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında (Ege Denizi) 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7,40 kilometre olarak kaydedildi.
Etiketler: son dakika izmir deprem Ege denizi çeşme deprem AFADSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 07:12
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