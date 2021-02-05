Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta tipi ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kars-Göle kara yolunda ağır tonajlı araçlar ilerleyemedi. Karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak tipiye dönüştü.
Kars-Ardahan ve Kars-Iğdır kara yollarında yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.
[Fotoğraf: AA]
Kars-Göle kara yolunda da tipi dolayısıyla ağır tonajlı araçlar ilerleyemedi.
Ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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