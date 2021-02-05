Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de nehirlerin debileri düşüyor
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de, taşkınlara neden olan Ergene ile debilerinde artış yaşanan Tunca ve Meriç nehirlerinin seviyeleri düşmeye başladı.
Kırklareli'nde Yıldız Dağları'ndan doğan, Kırklareli ve Edirne'den geçen Ergene Nehri'nin debisi 404 metreküpe çıkması sonrası DSİ tarafından "kırmızı alarm" verilmişti.
Ergene'de debi düşüşü kaydedilmesi sonrası ikaz durumu "turuncu"ya çekildi. Nehrin debisi son ölçümlerde 360 metreküp olarak kaydedildi.
[Fotoğraf: AA]
Tunca Nehri için sarı alarm verilmişti
Kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'deki kuvvetli sağanakların ardından debisi artan ve "sarı alarm" verilen Tunca Nehri'nin debisi de düşüşe geçti.
Taşkın riskinin ortadan kalktığı Tunca'nın debisi saniyede 59 metreküp akış olarak ölçüldü.
Meriç Nehri'nin debisi de yapılan son ölçümlerde 444 metreküp/saniyeye geriledi.
Etiketler: Meriç Nehri Tunca Nehri
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