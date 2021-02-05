Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 16:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
AFAD'ın konteynerlerinden yardım malzemesi çalındı
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir-Sarıcakaya karayolu üzerinde bulunan AFAD'a ait 10 konteynerden 3’ünün asma kilitleri kırılarak hırsızlık yapıldı.
Eskişehir’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) ait konteynerler, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu.
Görevlilerin kırık kilitleri fark edip, ihbarda bulunması üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Konteynerlerinden olası afetler için hazır bekletilen battaniye, çarşaf, yastık, rulo yatak ve mutfak malzemelerinin çalındığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: AFAD
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