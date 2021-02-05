Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te depoda 4 ton etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te polis ekipleri, düzenledikleri sahte içki operasyonunda 4 ton etil alkol ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde bir depoda sahte içki olduğu ihbarına ulaştı.
Ekipler, yaptıkları aramada, 4 ton etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Sahte İçki
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