Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde bir depoda sahte içki olduğu ihbarına ulaştı.

Ekipler, yaptıkları aramada, 4 ton etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.