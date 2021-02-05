Büyükçekmece Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Bakkal ilginç dolandırıcılığa dikkat çekti. Bakkal, sahiplendirme sitesi adı altında cins köpek sahiplenmek isteyenlerden telefon ve kimlik numarasına havaleyle “sadece nakil ücreti” talep edildiğini ve bu bilgilerin de başkalarını dolandırmak için kullanıldığını anlattı.

“İnsanlar barınaklardan hayvan sahiplensin”

Sokaklarda ve barınaklarda çok sayıda yuva bekleyen hayvanın olduğunun altını çizen Bakkal, “İnsanlar buralardan hayvan sahiplensin, dolandırıcılara para kaptırmasın, bu tür sayfalara kanıp onları daha çok kalkındırmasın. Barınaklara gidin, sokaklara çıkın elbet bir yerde karşınıza yardıma muhtaç kedi, köpek çıkar” dedi.

Bakkal, pandemi sonlandığında sahiplenilen küçük ırk köpeklerin sokağa atılması halinde, yaşama şanslarının çok düşük olduğunu ve büyük ırk köpekler tarafından parçalanma ihtimalleri olduğunu vurguladı.