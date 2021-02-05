Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te bahis çetesine operasyon: 13 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Şubat'ta yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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