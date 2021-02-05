Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 16:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da şubat ayında termometreler 30 dereceyi gösterdi
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye’nin doğusunda kar yağışı etkili olurken, termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği Adana’da bahar havası yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi parklara akın etti.
Adana'da şubat ayının ilk günlerinde yaz havası yaşanıyor.
Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı. Toros Dağları’nın zirvesine yağan kar ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
[Fotoğraf: İHA]
Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği kentte, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar adeta Atatürk Parkı’na akın etti.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Kar Yağışı Hava Sıcaklıkları Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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