Koronavirüs tedbirleri kapsamında, tüm yurtta hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplandı.

'Muafiyet suistimal edildi'

Kısıtlamaların olduğu cumartesi ve pazar günleri vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla araç kullanmadan yürüme mesafesinde konutlarına en yakın market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, ayrıca ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkmalarına olanak tanındığı ancak bu durumun suiistimal edildiği aktarıldı.

Alınan kararla, Netsel Marina'dan başlayarak İçmeler Yat Limanı'na kadar olan sahil bandı yürüyüşe kapatılacak.

Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacak.