Osmanlı döneminde değerli eşyaların muhafaza edildiği hazine binası olarak kullanılan Fatih Köşkü'nün çatısına 1940'lı yıllara gelindiğinde beton döküldü.

2016 yılında, o betonun kökün kaymasına neden olduğu ve zemininde çatlaklara yol açtığı anlaşıldı.

1940’lı yıllara gelindiğinde çatısına beton döküldü. 2016'da beton köşkün kaymasına ve çatlaklara neden oldu.

"Osmanlı'daki özgün haline getirilecek"

Hasarın giderilmesi için 2019 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının son aşamasına gelindiğini söyleyen Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, "Bu son aşamada yaklaşık 1500 ton gibi bir yük, binanın tepesindeki betonarme kütle, dilimlenme usulüyle kaldırılacak ve bunun akabinde de Osmanlı'daki özgün haline getirilecek." dedi.

Binanın güçlendirilmesinin ardından sıra çatıya geldi. Fatih Köşkü'nün çatısında bulunan betonarme yapının kaldırılmasına başlandı. Bu işlemin nisan ayının sonuna kadar tamamlanması ve Köşkün tekrar hizmete sunulması planlanıyor.

1500 tonluk ağırlık 150 tona düşürülecek

Fatih Kökü'nün çatısındaki beton kubbeler bloklar halinde kesiliyor ve kule vinç yardımıyla yapıdan uzaklaştırılıyor.

Örnek olma özelliği taşıyan bu restorasyon çalışması ile betonun yerine ahşap çatı yerleştirilecek. 1500 tonluk ağırlık 150 tona düşürülecek. Çalışmalar tamamlandıktan sonra fatih köşkünün kapısı yeniden misafirlere açılacak.