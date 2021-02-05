Sinema dünyasının önemli ödüllerinden olan Altın Küre’nin adayları belli oldu.

Senarist Herman Mankiewicz’in hayatının anlatıldığı ve yönetmenliğini David Fincher’ın yaptığı “Mank” adlı film, 6 dalda aday gösterilerek en çok adaylığı aldı.

Kadın yönetmenler öne çıktı

En iyi yönetmen adaylığında ise bu yıl bir ilk yaşandı ve ilk kez 3 kadın yönetmen aynı anda ödüle aday gösterildi.

Promising Young Women adlı filmle Emerald Fennell, One Night in Miami adlı filmle Regina King ve Nomadland adlı filmle Chloe Zhao bu kategorideki adaylar oldu.

“Ömür Boyu Başarı Ödülü” Fonda’ya

2020 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom filmiyle “En İyi Erkek Oyuncu” dalında aday gösterildi.

Olivia Colman’ın Kraliçe Elizabeth’i canlandırdığı ve Emma Corrin’in Prenses Diana’yı canlandırdığı Netflix yapımı The Crown adlı dizi 6 adaylıkla öne çıktı.

Yılın “Ömür Boyu Başarı Ödülü” ise, meslekte 60’ıncı yılını tamamlayan 83 yaşındaki oyuncu Jane Fonda’ya verildi. Fonda, Altın Küre Töreni’nde ödülünü alacak.