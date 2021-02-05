Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli istihdam edilecek 47 ses ve saz sanatçısı alıyor.

Alınacak sanatçılar, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası başta olmak üzere birçok orkestra, koro ve toplulukta görev alacak.

Adaylar başvurularını 15 Şubat tarihine kadar internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Devlet Tiyatroları 119 personel alacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de 81'i sanatçı olmak üzere 119 personel alıyor.

Sınavlar, adaylar internet üzerinden interaktif ortamda başvurularını yapmalarının ardından Genel Müdürlüğün sitesinden ilan edilecek.