Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları 166 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları 166 sözleşmeli personel alacak. Adaylar başvurularını internet üzerinden yapabilecekler.
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli istihdam edilecek 47 ses ve saz sanatçısı alıyor.
Alınacak sanatçılar, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası başta olmak üzere birçok orkestra, koro ve toplulukta görev alacak.
Adaylar başvurularını 15 Şubat tarihine kadar internet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Devlet Tiyatroları 119 personel alacak
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de 81'i sanatçı olmak üzere 119 personel alıyor.
Sınavlar, adaylar internet üzerinden interaktif ortamda başvurularını yapmalarının ardından Genel Müdürlüğün sitesinden ilan edilecek.
Etiketler: İstihdam Kamu Personel Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sıradaki Haber
UNESCO Dünya Mirası Bergama’yı şahlandıracak proje başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz