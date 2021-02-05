Annesinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yaşadıklarını beyaz perdeye aktardığı "Kar Zamanı" filmiyle 10 ödül alan Çokbilir, yeni film için hazırlıklara başladı.

"Nar Zamanı" filmi ile 7 ödüle layık görülen Çokbilir, savaştan kaçan bir asker ile karıncanın mağaradaki yaşantısını aktardığı "Karınca ve İnsan" filmi için yönetmen koltuğuna geçti.

Kısa film yapım projeleri arasında yer aldı

Filmin çekimlerini tamamlayan genç yönetmen, bu çalışmasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 39 kısa film yapım projeleri arasında yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Almanya'nın Worms Belediyesi'nin de katkıda bulunduğu film, ulusal ve uluslararası film festivallerine gönderiliyor.

"Şu ana kadar 21 festivale başvurduk"

Yönetmen Çokbilir, başrolde amcası Şahin Çokbilir'in oynadığı filmin çekimlerinin bir hafta sürdüğünü söyledi.

Filmin senaryosunun amcasına ait olduğunu aktaran Çokbilir, daha önceki filmini annesi Naciye Çokbilir ile hayata geçirdiklerini, bunda da amcasıyla çalıştığı için mutlu hissettiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Dünyanın en prestijli 21 festivaline başvurduk"

Çekimlerde "karınca" için özel makro lensler kullandıklarını anlatan Çokbilir, karıncayı görsel efekt, animasyon ve 3 boyut teknolojisiyle filmde gerçekçi şekilde canlandırdıklarını, filmi bir yılda tamamladıklarını dile getirdi.

Bu filmin ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklendiğini vurgulayan Çokbilir, "Bakanlığın desteğini almak beni daha da mutlu etti. Güzel bir dram filmi oldu. Şu ana kadar dünyanın en prestijli 21 festivaline başvurduk, başvurmaya devam ediyoruz. Güzel ülkemize güzel haberler getirmeyi umut ediyorum" dedi.

Çokbilir, filminde insan ile karıncanın yemek ve su aramak için yaşadıkları mücadeleyi anlattığını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Seyahat giderlerinden dolayı ödülünü almaya gidemedi

Çokbilir, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nde annesinin başrolde oynadığı "Kar Zamanı" filmiyle "En İyi Sinematografi" ödülüne layık görüldüğünü ancak seyahat giderleri nedeniyle Hollywood'a gidemediği için kargoyla gelen ödülüne kavuştuğunu hatırlattı.