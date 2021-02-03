Samsun Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yapılan tarihi Taşhan ve Saathane Meydanı'nı eski dokusuna kavuşturuyor.

Sultan 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının anısına 1887 yılında diktirdiği Saat Kulesi'nin çevresinde çalışmaları da yoğunlaştığını vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Demir, Saathane Meydanı Rekreasyon Projesi'nin yeni kültür ve turistik konseptiyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkartacağını belirtti:

"Saathane Meydanı, tarihimizle buluşma, kültürel mirasımıza sahip çıkma, koruma ve taşınmaz eserlerimizle turizme kazandırılma projesidir. Dolayısıyla projeye büyük önem veriyoruz. Acele etmeden, dokularımıza zarar vermeden titizlikle çalışıyoruz. Proje tamamlandığında Saathane Meydanı, eşsiz konseptiyle gezip görenlerin keyifli zamanlar geçireceği, tarihi dokusuyla büyüleyen bir turizm alanı haline gelecek."