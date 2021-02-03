Bakanlıktan yapılan açıklamada, MEB'in yeni tip koronavirüs salgını sürecinde tüm kademelerdeki öğrencilere kaynak desteği sunmaya devam ettiği söylendi.

Tüm müfredatı kapsayan 15 bin soru

Bu kapsamda Mobil Soru Bankası'nın 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için hazırlandığı ifade edilen açıklamada, uygulamada Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinin 200 üniteden oluşan tüm müfredatı kapsayan 15 bin soru bulunduğu belirtildi.

"Ücretsiz sunulan uygulamaya tüm mobil marketlerden erişilebiliyor"

Uygulamadaki soruların, alan öğretmenleri tarafından derslerin öğretim programları, üniteleri, konuları ve kazanımları dikkate alınarak hazırlandığı bilgisi paylaşıldı:

"Soru bankasına ayrıca Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış 'Kazanım Kavrama Testleri' de ünite, konu ve kazanımlara göre sınıflandırılarak eklendi. Ücretsiz sunulan Mobil Soru Bankasına Android ve IOS işletim sistemli cihazların Google Play Store ve App Store uygulamalarından erişilebiliyor."

"Bu mobil uygulama, OECD tarafından da örnek bir uygulama olarak gösterildi"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığın tüm birimlerinin COVID-19 salgını sürecinde öğrencilere destek olmak üzere sürekli yeni kaynaklar oluşturduğuna işaret ederek, bu kapsamda daha önce pek çok destek paketi paylaşıldığını hatırlattı.

Daha önce özel eğitim öğrencilerini desteklemeye yönelik "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasını geliştirip öğrencilerin kullanımına sunduklarını belirten Selçuk şunları söyledi:

"Bu mobil uygulama OECD tarafından da örnek bir uygulama olarak gösterildi. Bu kez lise öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini ve deneyimlerini geliştirmek için bir 'Mobil Soru Bankası' uygulaması geliştirdik. Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinin tüm ünitelerini kapsayan sorulardan oluşan mobil uygulama, lise öğrencilerimizin kullanımına sunuldu. Mobil uygulamadaki soru bankası sürekli güncellenecek."

Uygulamanın gençlere faydalı olmasını dileyen Bakan Selçuk, süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.