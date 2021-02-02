Büyükada'da yer alan tarihi Hacopoulos Köşkü'nün ardından bir kültür varlığı daha İstanbul Valiliği tarafından restore ettiriliyor.

19. yüzyılda Haritadonis adlı bir kişiye ait olan ve yıllardır da Hazine ve Maliye Bakanlığı mülkiyetinde olan köşk, onarımı tamamlandıktan sonra Kültür Bakanlığına teslim edilecek. Yeni dönemde de Edebiyat Müzesi olarak kapılarını açacak.

Köşk, orijinal dokusuna sadık kalınarak restore ediliyor. Daha önce kapatılan bütün tarihi süslemeler yeniden ortaya çıkartılıyor. 3 yıldır süren çalışmalar artık son aşamada. Geriye rengini kaybeden dış cephedeki boyama işlemleri ve içerideki son rötuşlar kaldı.

Her bir oda, bir yazar ya da sanatçıya ait

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, köşkün içerisindeki düzenlemelerin yapıldığını söyleyerek, "Müze olarak yapılması gereken çalışmalarla ilgili düzenlemeler yapılıyor. İnşallah 2021 yılı ortasında da bu binamızı hayata kazandırmış olacağız” dedi.

Reşat Nuri Güntekin, Sait Faik Abasıyanık gibi önemli isimlerin hayatından kesitler, eserleri, hayat hikayeleri ayrı ayrı odalarda sergilenecek. Her bir oda, bir yazar ya da sanatçıya ait olarak tasarlanıyor.

Restorasyonun mart ayında bitirilmesi, Edebiyat Müzesi'nin de haziran ayında açılması planlanıyor.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Deniz Kahraman