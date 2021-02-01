Hacopoulos Köşkü, Büyükada'nın en büyük köşklerinden biri. Köşk adını ilk sahibi olan ve bir zamanlar İstanbul'un önemli bankerleri arasında yer alan Kiryako Hacopoulo'dan alıyor.

Tarihin önemli dönüm noktalarına şahitlik eden köşkte şimdilerde hummalı bir çalışma var.

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, köşkün daha önce birkaç onarımdan geçtiğini anlattı:

"Köşk, 1956'da ve 1965'te küçük onarımlar geçirdi. 1999 depreminden sonra binanın bir kez daha restore edilmesi ihtiyacı orataya çıktı. Yapılan proje çalışması 2017'de Kültür Varlıkları Kurulu'ndan geçirilerek onarıma hazır hale getirildi. 2019 yılı kasım ayı itibariyle de müteahhit firmaya teslim edilerek restorasyona başlandı."

50 kişilik ekip aralıksız çalışıyor

Çalışmalar İstanbul Valiliği himayesinde yapılıyor. 50 kişilik özel bir restorasyon ekibi getirildi. Ekip yapının kapatılan tarihi dokusunu yeniden ortaya çıkarmak için aralıksız çalışıyor.

Kaymakam Ayhan, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi, restorasyon çalışmalarının bir yıl içinde, binanın açılışının da 2023 yılında tamamlanmasının planlandığını açıkladı:

"Bu süreçte uzay çatı kafes çatı dediğimiz binanın dış ortamdan etkilenmemesi için etrafı kapatılıyor. Bir taraftan da içerisindeki doku olan raspa çalışmaları tavanlarda olan süsleme sanatlarının onarımı gerçekleştiriliyor. Binanın statik açıdan güçlendirilmesi için çalışmaları da bir taraftan yürütülüyor. Ve yaklaşık olarak bir yıl içinde de çalışmaların tamamlanabileceğini belki 2023 cumhuriyetimizin 100. Yılında da binamıza kavuşmayı arzu ediyoruz."

Müze olarak da hizmet verecek

Restorasyonun ardından Hacopoulos Köşkü, ziyarete de açılacak.

Cumhuriyetin ilanından sonra hükümet konağı olarak kullanılan tarihi köşk, restorasyonun ardından aynı işlevine devam edecek. Buna ek olarak müze olarak da hizmet vermeye başlayacak.

İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin destekleriyle yürütülen restorasyon çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Kamera: Deniz Kahraman