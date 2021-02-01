TRT 1 artık yeni yüzü ile evlere konuk olacak. Yayınlardaki bu yeni döneme ait logo ve görseller, TRT 1 Tanıtım Gecesi'nde izleyici ile buluştu.

TRT 1'in yenilenen ekranı, sevilen ekran yüzleri ile birlikte tanıtıldı.

TRT 1 Tanıtım Gecesi, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren başta olmak üzere bu yayınları gerçekleştiren başarılı ekibi bir araya getirdi.

"TRT'yi dünya markası haline getiriyoruz"

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın sunduğu programda yayıncılık anlayışlarını izleyici ile paylaşan Eren, TRT'yi bir dünya markası haline getirmek için gösterdikleri çabaya dikkat çekti.

Eren, "Biz TRT'yi, merkezine insanı ve insana ait değerler bütününü alan yayıncılık anlayışıyla bir dünya markası haline getiriyoruz, getirmeye çalışıyoruz." dedi.

"Türkiye'ye özgü bir anlatış biçimiyle projeler üretiyoruz"

"Özü Sözü İnsan" sloganıyla başlayan yeni vizyonun önemini vurgulayan Eren, bu vizyonun köklerinin tarihten ve kültür mirasından beslendiğini kaydetti.

Eren, "Tarihimizden ve kültür mirasımızdan esinlenen, temellenen projelerle hem bugünlere hem yarınlara hem gelecek nesillere, tüm dünyaya ve kendine özgü, Türkiye'ye özgü bir anlatış biçimiyle projeler üretiyoruz." diye konuştu.