TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanlığı "Sergi Alanı" açılışına ve kurumda göreve yeni başlayan denetçi yardımcıları için "Tecrübe Paylaşımı" programına katıldı.

Sayıştay Başkanlığında, tarihi Türk Devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklularda denetim kurumu olan "Divan-ı İşraf" ismine atfen 56 ülkeden 190 obje ve hediyenin bulunduğu sergi alanının açılışını yapan Şentop, ardından şeref defterini imzaladı.

Şentop, açılışın ardından Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ile makamda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Şentop, Sayıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen "Tecrübe Paylaşımı" programında, kurumda göreve yeni başlayan denetçi yardımcılarına tecrübelerini aktardı.

Konuşmasında, dünyadaki hukuk geleneklerinden, Osmanlı'daki kazaskerlik kurumundan bilgiler veren Şentop, Sayıştay'ın, TBMM adına devletin kurumlarının harcamalarının nasıl yapıldığını denetlediğini ve Türkiye'deki en köklü kurumların başında geldiğini söyledi.

Şentop, Sayıştay çalışanlarının ve deneticilerinin iyi yetişmiş kişiler olduğunu, bundan gurur duyduklarını dile getirdi.

Bürokraside, siyasette ve sivil alanda en önemli konunun işini düzgün yapmak olduğunu belirten Şentop, bu döneme kadar edindiği en önemli tecrübenin bu olduğunu vurguladı.

"Genç arkadaşlarımıza tavsiyem, işinizi doğru yapmanız"

Mustafa Şentop, herkesin işini düzgün yaptığını düşündüğünü ama gerek yaşanılan sıkıntıların, zorlukların gerekse karşılaşılan krizlerin temelinde herkesin işini doğru yapmamasının yattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Herkes işini düzgün yapmıyor. Herkesin işini düzgün yapma gibi bir amacı yok. Herkesin gözü farklı yerlerde, bunu siyasette daha fazla görüyoruz. Bir makama gelen arkadaşlar hemen daha parlak, daha iyi bir makama geçeceği ile ilgili hesaplar içinde oluyor. Bulunduğu makamın gerektirdiği işleri düzgün yapmadığı için o iş düzgün yapılmamış oluyor. Birçok iş bu sebeple aksıyor, düzgün yapılmıyor. Halbuki hayatın işleyişi de işini düzgün yapmaya bağlı. Bulunduğu makamın, mevkinin işini düzgün yapmayıp da başka bir yere atlama gayreti içerisinde olan kişi oraya gidemiyor, atlayamıyor, terfi edemiyor. İlerlemenin, daha iyi makama ulaşmanın sırrı da burada. Türkiye'nin her alanda bürokraside, yargıda, siyasette, sanayide, ticarette, düz memurlukta bulunduğu işin vazifesini sınırlarını düzgün bir şekilde yapan, işini iyi yapan insanlara ihtiyacı olduğunu, devletin işini iyi yapan insanların emeği üzerinden yürüdüğünü ifade etmek isterim. Genç arkadaşlarımıza tavsiyem, işinizi doğru yapmanız. Hem devlet için önemli hem sizin sorumluluğunuz. İlerlemek, yükselmek, terfi etmek istiyorsanız da bence bunun en sağlam yolu işinizi doğru yapmaktan geçiyor."

"20. yüzyıla ait fikirler, kurumlar, paradigmalar çökmüş, iflas etmiştir"

İnsanlık tarihinin dönüm noktaları bulunduğunu, Türkiye'nin dünya ile birlikte bir dönüşüm noktasında olduğunu belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Tarihin akışının hızlandığı önümüzdeki dönemlerde siyaset, hukuk, uluslararası ilişkiler, ticaret ve finansta birçok şeyin paradigmasıyla temelden değişeceği bir dönemin başlangıcındayız. 20. yüzyıla ait fikirler, kurumlar, paradigmalar çökmüş, iflas etmiştir. Bugün bütün dünyada yaşamış olduğumuz sorunlar bir sistemin içindeki sorunlar değil, ek sistem arayışının getirmiş olduğu sorunlardır ya da yeni bir düzen kurulurken rol almaya, yer kapmaya, güç değişimine yönelik yaşanılan çatışmalardır. Böyle bir dönemde Türkiye, şükür ki daha güçlü bir pozisyonla söz sahibi ve karar sahibi bir devlet olarak bu sürecin içerisine giriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle Türkiye 20 yıldır kendisini yeniden yapılandıracağı bir süreci yaşıyor."

TBMM Başkanı Şentop, dünyanın yeniden inşa edileceği bir dönemde, Türkiye'nin hükümet sistemi değişikliği başta olmak üzere birçok alanda önce kendisini inşa ettiğini belirterek, gelecek yılların Türkiye'nin daha da güçleneceği yıllar olacağını ifade etti.

Programda, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da Türk denetim sisteminin kökenlerini oluşturan İslam tarihi, Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemindeki hukuk ve denetim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.