Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmekte kararlı olduklarını söyledi.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mühendislerimiz tarafından geliştirilen, seri üretim dünyanın ilk 4. seviye elektrikli sürücüsüz otobüsü Atak Electric'in ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'yi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Atak Electric'in özelliklerinin yer aldığı infografiğe de yer verdi.