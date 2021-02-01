TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Myanmar'daki askeri darbeye ilişkin açıklama yaptı.

Şentop, "Myanmar ordusunun ülkenin seçimle iş başına gelmiş hükümetini ve devlet başkanını darbe yoluyla indirmesini kınıyorum. Halkın iradesini yok sayan bir anlayışın tezahürü olan darbelerin artık dünyanın hiçbir ülkesinde olmamasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.