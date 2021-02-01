Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Myanmar'daki askeri darbeye kınama
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Myanmar'daki askeri darbeye ilişkin, "Myanmar ordusunun ülkenin seçimle iş başına gelmiş hükümetini ve devlet başkanını darbe yoluyla indirmesini kınıyorum" açıklamasında bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Myanmar'daki askeri darbeye ilişkin açıklama yaptı.
Şentop, "Myanmar ordusunun ülkenin seçimle iş başına gelmiş hükümetini ve devlet başkanını darbe yoluyla indirmesini kınıyorum. Halkın iradesini yok sayan bir anlayışın tezahürü olan darbelerin artık dünyanın hiçbir ülkesinde olmamasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.
Myanmar ordusunun ülkenin seçimle iş başına gelmiş hükümetini ve devlet başkanını darbe yoluyla indirmesini kınıyorum. Halkın iradesini yok sayan bir anlayışın tezahürü olan darbelerin artık dünyanın hiçbir ülkesinde olmamasını temenni ediyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 1, 2021
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop
Son Haberler
- 20:26
- 20:19
- 20:05
- 19:59
- 19:46
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop: 20. yüzyıla ait fikirler, kurumlar, paradigmalar çökmüş, iflas etmiştir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz