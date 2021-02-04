Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
UNESCO Dünya Mirası Bergama’yı şahlandıracak proje başladı
[Fotoğraf: AA]
Bergama’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği projeye başlandı. Selinos Antik Kanalı'nı gün yüzüne çıkaracak projede dere yatağı temizlendi.
İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon Antik Kenti'nde başlatılan Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi kapsamında dere yatağında yüzeysel temizlik başlatıldı.
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, projeyle başlatılan çalışmalar tamamlandığında eşi benzeri bulunmayan bir turizm alanına kavuşulacağını vurguladı:
"Projemizi, Cumhurbaşkanımız 22 Şubat 2020'de ilçemize yaptığı ziyarette müjdelemişti. Tamamlandığında 3 bin yıllık antik kentin kalbi niteliğindeki Selinos Antik Kanalı yeniden gün yüzüne çıkacak."
Etiketler: UNESCO
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