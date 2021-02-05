Tutuklu sanık Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından yargılandığı davanın Gezi Parkı olaylarına ilişkin davayla birleştirilmesine karar verildi.

Duruşmada, tanık olarak dinlenilmesine karar verilen ve duruşmaya çağrılan iş insanı Leyla Alaton'un beyanına başvuruldu.

Tanık Alaton ifadesinde, sanıklar Osman Kavala ve Henri Barkey'i tanıdığını belirterek, bir önceki duruşmada tanık olarak dinlenilen Cem Fadıl Bozkurt'un ise şirketlerinde bir dönem genel müdür olarak çalıştığını ve hissedarları olduğunu söyledi.

Alaton, Mart 2015'te dolandırıldıklarını ve şirketlerde büyük bir soygun olduğunu fark etmeleri üzerine Bozkurt ile yollarını ayırdıklarını belirterek, "Kendisiyle darbe girişiminden önce iş ilişkimizi bitirdik. Ancak iftiralarına her fırsatta devam etmektedir. Kendisiyle hiçbir ilişkimiz kalmadı, ceza davamız sürmekte. Darbe girişiminin yaşandığı gün İstanbul'da, İngiliz Konsolosluğu'nda bir davetteydim. Bunu ispatlayabilirim." dedi.

Babası İshak Alaton'un, Osman Kavala'nın babasının yanında iş hayatına başladığını ifade eden Leyla Alaton, "Osman Kavala babamın çok sevdiği dostlarından biriydi. Açık Toplum Vakfı'nda beraber çalıştılar. Babam gençleri severdi, yurt dışından gelen iş adamları ve konsoloslar babamın ofisine uğrardı." diye konuştu.

Alaton, Anadolu Kültür AŞ'de yönetim kurulunda yer almadığını, babasının hatırasını yaşatmak için kısa bir süre Açık Toplum Vakfı'nda çalıştığını dile getirerek, "Babam öldükten sonra çok kısa ilgilendim, 2 kez toplantılarına gittim. Sanırım Suriyeli çocuklara kırtasiye malzemeleri teminiyle ilgiliydi. Bir fark yaratamayacağımı düşündüğüm için ayrıldım. Daha çok kadın derneklerine destek verdim." dedi.

Sanık avukatının "Osman Kavala ile Henri Barkey arasında nasıl bir ilişki vardı? Beraber gördünüz mü?" sorusu üzerine Alaton, "İkisi de ayrı ayrı babamın gördüğü genç insanlardı. İkisini hiç bir arada görmedim. İkisiyle de samimiyetim yoktur." yanıtını verdi.

Leyla Alaton, ifadesinin ardından avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı.

Sanık avukatlarından tanık hakkında suç duyurusu talebi

Duruşmada 4 kişinin daha ifadesine başvurulmasının ardından, sanık Osman Kavala'nın tanık beyanlarına karşı diyecekleri ve talepleri soruldu.

Kavala, üzerine atılı sanal suçlardan 39 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "İddia makamı birtakım komplo teorileri ile algı yaratarak bu şekilde yargıyı yanıltmaya çalışmaktadır. Amaçlanan suçlu olduğum algısının canlı tutulması için tutukluluk halimin kesintisiz olarak devam etmesidir. Tahliye olmam halinde adaletten kaçacağımın düşünülmesi ölçüsüz ve ön yargılı bir düşüncedir." dedi.

Sanık avukatları da müvekkilinin tahliyesini talep ederken, tanık Cem Fadıl Bozkurt hakkında yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Mahkeme heyeti, dava dosyasının Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesine, birlikte dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Firari sanık Barkey hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının infazının beklenmesine ve Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, Kavala'nın avukatlarının, yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle tanık Cem Fadıl Bozkurt hakkındaki suç duyurusu taleplerinin ise dosyanın birleştirildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilmesine karar verdi.

İstanbul 30 Ağır Ceza Mahkemesinin beraat kararı bozulmuştu

İstinaf mahkemesinin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozduğu Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava dosyasının geldiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz 8 sanık hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" konulmasına hükmetmişti.

Hakkındaki beraat kararı bozulan sanıklardan Osman Kavala'nın başka suçtan tutuklu bulunması nedeniyle bu aşamada tedbirde bulunmaya yer olmadığına yönelik karar alan heyet, bozma kararında belirtilen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/201 esas sayılı Gezi davasıyla ilgili Yargıtay dosya bilgilerinin ve akıbetinin ilgili ceza dairesinden sorulmasını kararlaştırmıştı.

Aynı şekilde bozma kararında belirtilen İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki Osman Kavala'nın yargılandığı 2020/298 esas sayılı dosyasının da, bozma ilamındaki hususlar değerlendirilmek üzere incelenip iade edilmesi için mahkemeye gönderilmesinin istenmesine yönelik hüküm kuran heyet, bozma ilamında belirtilen "2911 Sayılı yasaya muhalefet" ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 214. maddesine ilişkin hususların da duruşmada değerlendirilmesini karara bağlamıştı.

Mahkeme heyeti, duruşmanın 21 Mayıs'ta İstanbul Adalet Sarayı bünyesinde bulunan duruşma salonunda yapılmasına karar vermişti.