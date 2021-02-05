Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcı imha edildi
[Fotoğraf: İHA]
Mardin'in Midyat ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensupları tarafından araziye tuzaklanan patlayıcı, imha edildi.
Kırsal alanda teröristleri bulup etkisiz hale getirmek için Eren-5 operasyonları devam ediyor.
Operasyonlarda, teröristlerce araziye tuzaklanan patlayıcıların da yerlerinin yapılan istihbari çalışmalarla bulunup etkisiz hale getirilmesi çalışması sürüyor.
Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Beyazsu Mahallesi kırsal alanında teröristlerin mayın tuzaklandığını tespit etti.
Bölgeye sevk edilen komando timleri ve PAMİT unsurları bölgeyi emniyete aldıktan sonra tuzaklanan mayını kontrollü şekilde imha etti.
Etiketler: Terör Örgütü
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