Rize’de üretilen 6 bin 926 ton Karadeniz somunu geçen yıl 12 ülkeye ihraç edildi, 32 milyon 654 bin dolar gelir elde edildi.

Türk somonları ihraç ediliyor

Rize’den somon ihracatı gerçekleştiren Kuzuoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kuzuoğlu, somon üretiminde dünya standartlarını yakaladıklarını söyledi:

“Dünyanın aradığı kalitedeki somonları üreterek Karadeniz somonunu ticari olarak ilk kez biz gerçekleştirdik, ilk somon satışımızı Japonya'ya yaptığımızda bu Türkiye'de bir ilkti. Türkiye'de büyük bir yankı uyandırdı ve yeni bir pazar oluşturdu. Biz de bildiklerimizi ve yaşadıklarımızı sektördeki arkadaşlarımızla paylaştık. Üretimin artması ile beraber birçok ülkeden ciddi alıcılar Türkiye yönelmeye başladı.

Türkiye Norveç'ten 12 bin ton somon ihracatı yapardı. Şimdi 3 bin tonlara kadar düştü. Karadeniz'den bütün dünya ile rekabet edebilecek diğer üretim yapan Norveç'ten, Şili’den, Kanada'dan hiçbir eksiği olmayan bir balık ürettik.”