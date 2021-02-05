Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 14:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sanatçı Hüner Coşkuner'in cenazesi İstanbul'da defnedilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında yaşamını yitiren Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner'in cenazesi, 8 Şubat'ta toprağa verilecek.
Sanatçının kullandığı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Coşkuner'in cenazesi, 8 Şubat Pazartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
İlk albümü "Doğuş"u 1987'de müzikseverlerle buluşturan Coşkuner, 1989'da "Sakın Dönme Geriye" albümünü yayımladı.
Kariyeri boyunca, "Gidiyor", "Haydi Tut Ellerimi", "Gidemezsin", "Sevemem", "Vurgunum Sana" ve "Gideceksen Gelme" adlı albümleri yayımlanan sanatçı, kemik iliği kanseri tedavisi görüyordu.
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