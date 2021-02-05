Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 15:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van-Hakkari karayolunda iki araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van-Hakkari karayolunda trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Hakkari-Van karayolu Hoşap mahallesi yakınlarında iki araç kafa kafaya çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Olay yerine jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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